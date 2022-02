Ammersee

Missbrauch im SOS-Kinderdorf Dießen: In Kürze Gespräch mit Jugendamt

Plus Im Oktober werden schwere Vorwürfe gegen zwei frühere Kinderdorfmütter in Dießen bekannt. Was seither das Landratsamt, die Staatsanwaltschaft und der Kinderdorfverein selbst unternommen haben.

Von Gerald Modlinger

Vor vier Monaten gelangten Berichte an die Öffentlichkeit, dass auch im SOS-Kinderdorf in Dießen Kinder missbraucht und misshandelt worden sein sollen. Öffentlich machte dies die SOS-Organisation selbst. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ist seit Monaten mit den Vorwürfen befasst und das Landratsamt in Landsberg kündigte Konsequenzen an, die aus den mutmaßlichen Vorgängen gezogen werden sollten. Was ist seither geschehen?

