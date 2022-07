Ammersee

vor 32 Min.

Mit dem Zug ohne Umstieg von Dießen nach Innsbruck

Plus Das „Aktionsbündnis Werdenfelsbahn“ will den Schienenverkehr stärken. Am 23. Juli wird dafür demonstriert.

Von Alfred Schubert

Ein breit aufgestelltes „Aktionsbündnis Werdenfelsbahn“ setzt sich für die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene ein. Mit einer Kundgebung will das Aktionsbündnis am Samstag, 23. Juli, über seine Ziele informieren.

