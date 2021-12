MTV Dießen: Die erste große Versammlung seit zweieinhalb Jahren

Der MTV Dießen blickt zurück. In der Corona-Zeit steigt die Mitgliederzahl deutlich. Viele langjährige MTV-ler werden geehrt.

Kürzlich hat in der „Veranda“-Vereinsgaststätte nach zweieinhalb Jahren die erste ordentliche Jahresversammlung des MTV Dießen stattgefunden. Vorsitzender Volker Bippus begrüßte die Anwesenden. Beim Gedenken an die seit 2019 Verstorbenen des Vereins erinnerte er besonders an Franz Götzfried, der bis 1993 Wirt im Vereinsheim gewesen war.

Wegen Corona gab es 2020 Rückkehrprobleme mit dem aktuellen Wirt Raimar Haffner, da er lange nicht aus Thailand nach Dießen konnte. So war das Lokal im vergangenen Jahr auch vor dem Lockdown im Herbst und Winter 2020/21 lange geschlossen. Als wieder etwas mehr soziales Leben möglich wurde, fand am 24. Juli auf dem Jahnstraßen-Gelände mit Air-Track und Hüpfburg eine Präsentation der einzelnen Vereinssparten statt.

Anschließend berichtete Mitgliedsverwalter Karl Sättele: 2019 waren am Ende 1343, nun sind 1465 Personen im Verein; die Steigerung verdankt der MTV besonders den Fußballern und den Seglern. Dazu beleben zwei neue Sparten den Betrieb des Sportvereins: Das sind einmal die bereits seit dem Frühsommer aktiven Taekwon-Do-Jugendlichen um ihre Übungsleiter Stefan Vidal und Christian Mallaun. Sie trainieren eifrig in den marktgemeindlichen Hallen weiter, wenn es der Hygieneplan (noch) zulässt. Dort sind auch die jungen Volleyball-Damen dienstags und donnerstags aktiv. Mit ihren Trainern Josef Fürholzer und Wolfgang Mayrhofer bereitet sich der weibliche MTV-Nachwuchs auf Teilnahmen an der Punktrunde 2022/23 vor.

Das MTV-Gelände in Dießen ist auch ein Raum für die Öffentlichkeit

Frank Fastl berichtete dann als Projektleiter von den Neuerungen am MTV-Gelände. Wie schon beim Bau der Soccer-Box vor zwei Jahren hat der MTV Dießen erneut der Öffentlichkeit Teile seines Vereinsgeländes zur Verfügung gestellt. Für die Jugend in Dießen wurde am MTV-Gelände so ein wunderbares Areal geschaffen, auf das alle Beteiligten mit Recht stolz sein könnten, wie er sagte. Der Verein wird durch die Firma Schilling den Eingangsbereich im Nordosten des Sportplatzgeländes neu gestalten lassen. Der Plan dazu ist bereits beschlossen. Ergänzt werden kann nun, dass die MTV-Geschäftsstelle in der Jahnstraße 13 an der Außentreppe wieder einen Defibrillator, gespendet von der Sparkasse Landsberg-Dießen, bekommt. (Noch-) Schatzmeisterin Heidrun Fastl lieferte den Kassenbericht 2019 bis 2021. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Im Zentrum der Versammlung standen Ehrungen. Mit einer sogenannten „Zeitnadel“ wurden Personen ausgezeichnet, die seit ihrer Volljährigkeit dem Verein bislang 25 Jahre die Treue halten: Das waren dieses Mal Patrik Beausencourt, Dominik Bukoll, Simone und Stefan Egger, Angelika Gruber, Michael Haugg, Martin Kunschak, Sigrid Mayr, Sieglinde Oehme, Johannes Rattenhuber, Christian von Schweinitz, Michael Seizl, Dirk Siebold, Ursula und Wolfgang Steiner, Nico Weis und Peter Ziller junior.

50, 60 und 70 Jahre Mitglied im MTV Dießen

Es folgten neue „goldene“ Mitglieder, die (nun über) 50 Jahre im Verein sind: Manfred Ackert, Erich Beausencourt, Richard Demmel senior, Georg Eberl, Liselotte Egwolf, Lotte Gebertshammer, Werner Häckl, Brigitte Hartmann, Heidi Höchst, Josef Höck, Anton Komm, Hedi Kupfer, Justina Spiegel und Walter Wörlein. Besonderer Dank gilt vier ganz Treuen: für 60 Jahre im MTV Waltraud Graf, Günther Hoheisel und Gudrun Schilling. Sogar 70 Jahre Vereinsmitglied ist Hans Schütz.

Besondere Verdienste für den MTV und seine Sparten haben sich Heidrun Fastl als langjährige Schatzmeisterin, Justina Spiegel als Schriftführerin für ein halbes Jahrhundert, Karl Sättele jahrzehntelang in der Sparte Turnen und immer noch als Mitgliedsverwalter erarbeitet.

Mit Gutscheinen sagte der Verein „Danke“. Leider konnte Dr. Helgi-Jón Schweizer, die MTV-Badminton-Institution, nicht anwesend sein. Leon Steffens als Fußball-Trainer und Nico Weis als Fußball-Leitfigur am Ammersee erhielten Präsente.

Volker Bippus bleibt Vorsitzender des MTV Dießen

Die Neuwahl erbrachte folgende Ergebnisse: Vorsitzender bleibt Volker Bippus; als Zweiter Vorsitzender wurde für den ausscheidenden Hans Clevenz wurde Martin Perzul gewählt. Neue Beisitzer u im MTV-Team werden Karl Sättele und Dieter Sommerfeld. Wiedergewählt sind als Frauenvertreterin Christiane Schaake sowie als Jugendleiterin Beate Odinius. Der Verein freut sich, dass sich zum bisherigen Kassenprüfer Frank Fastl neu Werner Häckl gesellt. Der bestätigte MTV-Vorstand versprach, zeitnah das Schatzmeister- und Schriftführeramt zu besetzen.

Der in seinem Amt bestätigte Vorsitzende Volker Bippus durfte kürzlich bei der Ehrung des BLSV-Bezirks Oberbayern in der Allianz-Arena (AK berichtete) einen Ehrenpreis in Empfang nehmen. (vb)