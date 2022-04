Ammersee

vor 53 Min.

MTV-Fußballerinnen schießen Tore nur nach Standards

Die MTV-Fußballerinnen holen in der Landesliga einen Punkt.

Zwei Tore nach Standardsituationen bescheren den MTV-Damen in der Landesliga wieder einen Punkt. Am Samstag kommt Wolfratshausen an den Ammersee.