Munich Harmonists begeistern in der Alten Brauerei in Stegen

Frenetischer Applaus für sechs jung gebliebene Herren im Frack. In der Alten Brauerei in Stegen lassen die Munich Harmonists Musikgeschichte wieder aufleben.

Als sechs jung gebliebene Herren im Frack zu einer Einspielung des Comedian-Harmonists-Klassikers „Ich hab für dich 'nen Blumentopf bestellt“ die Bühne der Groundlift Studios in der Alten Brauerei in Stegen betraten und anschließend diesen Titel live zum Besten gaben, wurde schnell klar: Dies würde ein vergnüglicher Konzertabend im Stile der Goldenen Zwanziger und Dreißiger Jahre werden.

Das ursprüngliche Ensemble der Comedian Harmonists begeisterte in den Zeiten der Weimarer Republik nicht nur ein breites Publikum in Deutschland und Europa, sondern sogar jenseits des Atlantiks. Da die Gruppe jedoch nur zur Hälfte aus von den Nationalsozialisten sogenannten „Ariern“ bestand, wurde für die drei jüdischen Mitglieder ein faktisches Auftrittsverbot verhängt, was in der Folge zum Auseinanderbrechen der Gruppe führte. Geblieben ist ihre Musik, die bis zum heutigen Tag begeistert und immer wieder Männer-Vokalensembles inspiriert.

So fanden fünf Sänger und ein Pianist bei einem Casting in der Komödie im Bayerischen Hof zusammen, um in der Folge vier Wochen und 38 Vorstellungen lang vor trotz strenger Corona-Maßnahmen nahezu ausverkauften Rängen die Geschichte der Comedian Harmonists wieder lebendig werden zu lassen.

Menschlich wie stimmlich ein perfektes Team

Ermuntert durch den großen Erfolg der Produktion und inspiriert durch die eigene Freude daran, beschlossen Klaus Steppberger (1. Tenor), Michael Birgmeier (2. Tenor), Manuel Adt (1. Bariton), Manfred Stecher (2. Bariton), Clemens Joswig (Bass) und Oliver Hahn (Klavier), sich als Munich Harmonists selbst einen Namen zu machen. Dass die sechs menschlich wie stimmlich hervorragend harmonieren, davon konnten sich schon die Gäste an diesem besonderen Abend in Stegen überzeugen.

Durch das Programm führte der Schauspieler und Sänger Manfred Stecher, der bei der Produktion in München die Rolle des Gründers der Gruppe, Harry Frommermann, übernommen hatte und auch an der Gründung der Munich Harmonists maßgeblichen Anteil hatte.

Eines der besonderen Stücke des Abends war neben den Klassikern wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder „Veronika, der Lenz ist da“ sicherlich die Arie des Sarastro aus Mozarts „Zauberflöte“, welche von dem Bassisten Clemens Joswig mit sonorer Stimme und profunder Tiefe, komplettiert von harmonischen Einwürfen der anderen Sänger, vorgetragen wurde. Jene Arie war es nämlich, die im 1927 beim Vorsingen in seiner kleinen Einzimmerwohnung in Berlin Harry Frommermann so beeindruckte, dass er den Sänger mit Namen Robert Biberti augenblicklich zum Bestandteil seiner Gruppe machte.

Munich Harmonists geben in der Alten Brauerei in Stegen drei Zugaben

Mitreißend war, mit welcher stimmlichen Brillianz und sprachlichen Artikulationsfähigkeit die Sänger das knapp zweistündige Programm des Abends inklusive dreier Zugaben bewältigten. Dabei wurden sie von ihrem Pianisten souverän musikalisch geführt und harmonisch unterstützt, welcher auch immer wieder virtuos improvisierend hervortrat, so zum Beispiel bei der musikalischen Untermalung beim Umkleiden zur Spanien- Nummer „Schöne Isabella von Kastilien“, bei welcher die Sechs in Hut, spanischer Kleidung und Gitarre auftraten und in einer witzigen und spritzigen Choreografie diesen Titel zur Varieté-Nummer umgestalteten.

Überhaupt hatten die durchchoreografierten Titel wie „Wochenend und Sonnenschein“, „Hallo, was machst du heut, Daisy?“ der „Onkel Bumba aus Kalumba“ oder das „Menuett von Boccherini“. Beim zuletzt genannten Stück imitierten und inszenierten die sechs Harmonists eine Streichquintett-Probe samt Instrumentarium, wodurch sie eine feststellbar mitreißende Wirkung auf die Zuhörer erzielten, zumal sie mit solcher Verve und Akkuratesse vorgetragen wurden.

Die Munich Harmonists können auch leise Töne

Aber auch die leisen Töne fehlten nicht. So waren bei Titeln wie „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ oder der Volksliedbearbeitung „In einem kühlen Grunde“ die Spannung im Raum förmlich mit Händen zu greifen. Besonders hervorzuheben sei auch in diesem Zusammenhang der erste Tenor der Gruppe, Klaus Steppberger, der souverän alle Höhen und Untiefen seiner Partie meisterte und ausdrucksstark und stimmlich brillant den Klang des Ensembles an diesem Abend entscheidend prägte.

Als nach insgesamt drei Zugaben und unter frenetischem Applaus des Publikums alle Munich Harmonists inklusive ihres Pianisten Oliver Hahn und dessen Ehefrau Petra Scheeser am Leadgesang noch den selbst arrangierten Bruce-Springsteen-Titel „Everybody´s Got a Hungry Heart“ a cappella zum Besten gaben, wurde eines deutlich: Die Comedian Harmonists sind (lebendige) Geschichte. Die Geschichte der Munich Harmonists wird erst noch geschrieben werden.