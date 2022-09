Ammersee

Musiknacht Dießen: Da finden alle das passende Konzert

Plus Alle zwölf Konzerte in vier Stunden sind bei der 9. Dießener Musiknacht zwar für die Besucher nicht zu schaffen. Doch das vielseitige Programm bietet für jeden Geschmack die passende Auswahl.

In Dießen konnte es an den zurückliegenden Sommerwochenenden durchaus vorkommen, dass es am späteren Abend in den Straßen ziemlich ruhig wurde. Am vergangenen Samstag war es nun ganz anders: Die neunte Dießener Musiknacht war der Höhepunkt des letzten Sommerferienwochenendes in Dießen. Die Besucherinnen und Besucher kamen mit vielen neuen musikalischen Eindrücken voll auf ihre Kosten und lernten womöglich auch die eine oder andere interessante Location in Dießen kennen, bei einem Abend, der viele Kontraste bot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

