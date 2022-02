Ammersee

vor 17 Min.

Muss fürs Parken bald in ganz Dießen bezahlt werden?

Auch in Dießen wird der Ruf, Parkgebühren zu erheben, lauter - so wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Plus Ob neue Parkplätze an der Rotter Straße notwendig sind, wird im Dießener Gemeinderat kontrovers diskutiert. Viel Einigkeit besteht aber darin, künftig großflächig Parkgebühren zu erheben.

Von Gerald Modlinger

Sind die Zeiten des kostenlosen Parkens in Dießen bald vorbei? Nach dem Vorbild der strandbadnahen Parkplätze in Riederau und St. Alban freundet man sich im Dießener Gemeinderat zunehmend mit dem Gedanken einer großflächigen Parkraumbewirtschaftung an. Das wurde deutlich, als jetzt über den Bau eines neuen – und nicht unumstrittenen – Parkplatzes in Dießen diskutiert wurde.

