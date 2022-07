Nach schwieriger Zeit feiert der Dießener Trachtenverein ganz groß

Der Heimat- und Trachtenverein und der Spielmannszug bescheren vier Tage lang Volksfeststimmung und zeigen bayerische Tradition. Erstmals seit vielen Jahren gibt es in Dießen wieder ein großes Festzelt.

Als im März 2020 die Corona-Pandemie übers Land hereinbrach, war es auch um das für den Sommer geplante große Jubiläumsfest zum 100. Gründungstag des Heimat- und Trachtenvereins „D’Ammertaler“ Dießen-St. Georgen geschehen. Während manche Veranstaltungen erst auf 2021 verschoben und dann ganz abgesagt wurden, war für den Trachtenverein klar, dass dann eben 2022 gefeiert werden sollte.

„Wir hatten schon damals den Verdacht, dass es mit einem Jahr nicht abgetan ist“, blickt Vorstand Andreas Huber auf die zurückliegende Corona-Zeit. In Dießen nun wird das Fest des Trachtenvereins die größte Veranstaltung seit etlichen Jahren sein. Das bislang letzte Festzelt am See liegt schon acht Jahre zurück, sagt Vorstand Andreas Huber, Zeit also, dass in Dießen mal wieder richtig in Volksfest-Atmosphäre gefeiert wird: Es sei dem Trachtenverein ein Anliegen, dass nicht nur die Gleichgesinnten, sondern mal wieder alle Gelegenheit haben, zu feiern. „Mitanander feiern“ lautet denn auch das Motto der Jubiläumstage von Trachtenverein und Spielmannszug (er besteht seit 50 Jahren).

Der Dießener Trachtenverein hat 260 Mitglieder

Mit dem großen Fest will der Verein auch die Corona-Zeit hinter sich lassen. Es sei in allerorten schwer gewesen, das Vereinsleben am Laufen zu halten und auch neue aktive Mitglieder nachzuziehen, wenn praktisch keine Aktivitäten gewesen sind. Wenngleich man natürlich auch versucht habe, durch virtuelle Treffen den Kontakt aufrechtzuerhalten, „kommt es einem schon so vor, als ob es eine verlorene Zeit gewesen ist“, blickt Huber zurück.

Trachtenverein und Spielmannszug in Dießen haben immer wieder Anlass zu feiern. Dieses Foto ist von den Huosigau-Heimattagen 2006. Foto: Gerald Modlinger/Archiv

Der Dießener Trachtenverein zählt rund 260 Mitglieder, darunter sind 70 Trachtenträger und -trägerinnen und 40 Kinder und Jugendliche und „bestimmt 120 Personen, die in irgendeiner Form für den Verein da sind“. Die werden für die Festvorbereitung und -durchführung dringend gebraucht, und Huber ist auch dankbar für die Unterstützung auch außerhalb des eigenen Vereins. Dazu kamen jedoch die mit dem Wiederanlaufen der Veranstaltungswirtschaft bekannten Probleme: Vom 2020 eingeplanten Bedienungspersonal sei nicht mehr viel da gewesen, nennt Huber als Beispiel. Eine Security habe man erst nach „nach vielem Suchen“ gefunden.

Der Wettbewerb um den "Bayerischen Löwen" fällt aus

Aber ein kleineres Fest anstelle des 2020 geplanten sei nicht infrage gekommen. „2020 haben uns so viele treue Sponsoren die Stange gehalten, da müssen auch unseren Teil einhalten“, sagt Huber. Wobei ein bisschen kleiner als 2020 wird das Trachtenspektakel schon werden. Der geplante Abend mit der Kapelle Josef Menzl fällt weg und ebenso der Plattlerwettbewerb um den „Bayerischen Löwen“, zu dem vor Corona alljährlich die besten Plattler und Dreherinnen aus Bayern zusammengekommen waren.

Auch ohne solche teilnehmerstarken Programmpunkte planen die Trachtler für Tausende Gäste. „Wir haben nicht nur ein Zelt am Festplatz am See, sondern eine Zeltstadt“, sagt der Vorstand. Zum Festzelt werde es noch ein Zelt für Ausschank und Catering geben, eines für Kaffee und Kuchen, ein Barzelt und einen Biergarten. 2000 Personen haben sitzend immer einen Platz“, verspricht Huber.

Andreas Huber ist der Vorstand des Dießener Trachtenvereins. Foto: Trachtenverein Dießen

Los geht es am Mittwoch, 27. Juli. Am ersten Abend sollen die (jungen) Besucherinnen und Besucher mit Auftritten der „VoixxBradler“ und der „Hundskrippln“ vor allem ausgelassene Volksfestatmosphäre erleben, meint Huber. Am Sonntag, 31. Juli, will der Verein mit seinen Gästen die Vielfalt der bayerischen Trachtenkultur zeigen. Zum Historischen Trachtentreffen werden rund 40 Vereine aus Ober- und Niederbayern, der Oberpfalz und Schwaben erwartet. Sie lenken die Aufmerksamkeit darauf, dass bayerische Tracht nicht nur Gebirgstracht ist, sondern viele regionale Formen und Farben gerade auch aus den städtischen Bereichen aufweist. Erwartet werden auch über 30 Gäste aus dem Partnerverein Lomnice in Böhmen.

Der Festumzug geht durch die Fischerei in Dießen

Am Sonntag wird Ministerpräsident Markus Söder kommen, den die Dießener CSU zum Fest eingeladen hat. Er werde im Zelt kurz sprechen, über den am Samstag und Sonntag stattfindenden Trachten- und Handwerkermarkt gehen und in einer Kutsche am Umzug teilnehmen. Dieser startet um 15 Uhr am Oberen Albaner Weg und führt über den Untermüllerplatz zum Maibaum und von da aus durch die Fischerei über die Seeanlagen zurück zum Festzelt. Der Festgottesdienst um 9.30 Uhr im Marienmünster wird von den Saitenschindern, dem Deutenhauser Viergsang, der Trachtenkapelle Oberried und – eine Premiere – vom Spielmannszug musikalisch gestaltet.

Abends klingt das Fest mit der Wessobrunner Blasmusik aus – und darauf freut sich Vorstand Andreas Huber besonders. Denn nach Tagen und Wochen der großen Anstrengung und Anspannung sei das der Teil des Fests, den vor allem auch die aktiven Mitglieder selbst genießen werden können.

So sieht das Festprogramm des Dießener Trachtenvereins aus

Mittwoch, 27. Juli: Radio Oberland Heimathitkonzert 18 Uhr Einlass, 20 Uhr VoixxBradler, 22.30 Uhr D’Hundskrippln.

Freitag, 29. Juli: Jubiläumsabend mit Auftritten und offenen Tanzrunden.

Samstag, 30. Juli: 10-18 Uhr Trachten- und Handwerkermarkt; 11 Uhr Volksfeststimmung mit Musik; 15 Uhr Bauer Sepp’s Märchenbühne; 18 Uhr Standkonzerte und Sternmarsch; 19 Uhr Musikwettstreit.

Sonntag, 31. Juli: 9.30 Uhr Festgottesdienst in Marienmünster und Kirchenzug zum Zelt; 10-18 Uhr Trachten- und Handwerkermarkt; 15 Uhr Festumzug; 18 Uhr Festausklang mit der Blaskapelle Wessobrunn.