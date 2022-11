Nach Unfall mit verletzter Person muss die B2 bei Weilheim gesperrt werden

Gesundheitliche Probleme vermutet die Polizei hinter einem Unfall, bei dem am Samstag ein Autofahrer mittelschwer verletzt wird. Die B2 bei Weilheim wird rund eine Stunde komplett gesperrt.

Am Samstag befuhr gegen 13.08 Uhr ein 83-jähriger Peißenberger mit seinem Smart die B2 von Pähl kommend in Richtung Weilheim. Kurz vor der neuen Berufsschule Weilheim fuhr er laut Polizeibericht plötzlich über die Gegenfahrbahn und prallte links neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Vermutet werden für das Fahrverhalten gesundheitliche Gründe. Zuvor war nach Angaben der Polizei in Weilheim einem hinter ihm fahrenden Pkw-Führer aufgefallen, dass der Smart teilweise in Schlangenlinien fuhr. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Eine 73-Jährige ihm entgegenkommende Pkw-Führerin aus Wielenbach konnte noch rechtzeitig bremsen.

Am Smart entsteht Totalschaden

Der Smart-Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Smart entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die B2 musste für eine Stunde beidseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Weilheim war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Polizeiinspektion Weilheim ermittelt. Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AK)

