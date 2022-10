Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee – ab sofort läuft die Bewerbungsfrist

Im Frühjahr 2023 wird erneut der Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee im Gesamtwert von 10.000 Euro verliehen. Ab sofort können Bewerbungen eingereicht werden.

Der rotarische Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee wird im Frühjahr 2023 zum zweiten Mal verliehen. Mit der Auszeichnung im Gesamtwert von 10.000 Euro wird soziales und ökologisches Engagement gewürdigt. Prämiert werden im Team entwickelte Projekte, die dem Erhalt von Ressourcen sowie der Übernahme von sozialer und ökologischer Verantwortung zum Wohle der Gemeinschaft dienen. Ab sofort können sich Bildungseinrichtungen, Kommunen oder gemeinnützige Organisationen bewerben. Außerdem können Unternehmen aus der Region Lech/ Ammersee mit einem Sonderpreis ausgezeichnet werden. Alle Projekte sollten mindestens teil- abgeschlossen sein, heißt es in der Ausschreibung.

Soziales und ökologisches Engagement wird gefördert

Ausgelobt wird der Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee von den Rotary Clubs Wörthsee, Ammersee-Römerstraße, Landsberg und Buchloe. „Mit dieser Auszeichnung wollen Menschen anregen, diesem Beispiel zu folgen sowie soziales und ökologisches Engagement fördern und hervorheben“, betonen die vier Club-Präsidentinnen, Maren Münkel, Stefanie Bucher, Dr. Dominique Merkle und Monika Bergmann.

Ausgezeichnet werden Beiträge mit Vorbildfunktion für das Gemeinwohl in mindestens einem der folgenden drei Bereiche: Gesellschaft/Chancen, Gesundheit/Krisenbewältigung und Umwelt/Ressourcen. Bewerbungen sollten bis spätestens Montag, 12. Dezember, eingereicht werden. Anfang 2023 entscheidet dann eine Jury darüber, an wen der Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee übergeben wird. Die feierliche Preisverleihung erfolgt am 26. März 2023 in Landsberg.

Sonderpreis für "die Rockmacherin" aus Schondorf

Erstmals vergeben wurde der Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee im Jahr 2020. Damals wurden die Grund- und Mittelschule Fuchstal mit ihrem Projekt „Ackerdemie“, der Arbeitskreis Dorfökologie der Gemeinde Finning sowie die Grundschule Traubing mit ihrer Aktion „Weihnachten in der Tüte“ prämiert. Den Sonderpreis 2020 erhielt „Die Rockmacherin“ in Schondorf a. Ammersee. (AK)

