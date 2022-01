Nachruf: Wie sich Ali Mitgutsch am Ammersee inspirieren ließ

Plus Der Erfinder der Wimmelbücher ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Viele Kinder nehmen bis heute mit seinen Büchern einen ersten großen Blick auf die Welt.

Am Montag ist Ali Mitgutsch, der Vater der Wimmelbücher, mit 86 Jahren gestorben. Viele Kinder haben mit seinen Büchern einen ersten großen Blick auf die Welt genommen. Sie lernten Kontinente kennen mit der unendlichen Vielfalt der Natur, Menschen und Berufe unterschiedlichster Couleur und Situationen, die das Leben einfach mitbringt.