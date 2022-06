Ammersee

Namenssuche: Schondorfer haben klaren Favoriten für Bürgertreff

Ein Ort der Begegnung soll in der Bahnhofstraße in Schondorf entstehen.

Plus In Schondorf soll im September ein Begegnungszentrum eröffnen. Die Bürger sind aufgerufen, Namensvorschläge dafür zu machen. Es gibt einen klaren Favoriten.

Von Christian Mühlhause

Es sind 80 Quadratmeter im Erdgeschoss eines Gebäudes in der Bahnhofstraße, auf denen in Schondorf viele Hoffnungen ruhen. Auf der Gewerbefläche soll, wie berichtet, ein Ort der Begegnung für die Generationen und die Vereine entstehen. Angestrebter Eröffnungstermin ist im September. Was dem Projekt allerdings bislang noch fehlt ist ein Name, der der Nutzung gerecht wird und mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger zudem identifizieren können. Deswegen wurde dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Gemeinderätin Sabine Pittroff (Grüne) stellte die Ergebnisse in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Es gibt einen klaren Favoriten.

