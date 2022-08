Farbanschlag und Botschaft auf umstrittenem Denkmal in Schondorf

Unbekannte Täter haben einen Farbanschlag auf das Denkmal des Komponisten Hans Pfitzner in der Schondorfer Seeanlage verübt und eine Botschaft hinterlassen.

Seit Jahren wird in der Gemeinde Schondorf um die Frage gerungen, wie mit dem Denkmal für Hans Pfitzner, den Komponisten und Verfasser politischer Schriften, und der nach ihm benannten Straße umgegangen werden soll. Pfitzner ist umstritten, insbesondere deshalb, weil er sich über viele Jahre bei den Nationalsozialisten anbiederte und eine antisemitische Haltung einnahm. Pfitzner lebte zehn Jahre in Schondorf – von 1919 bis 1929. Zwar traf der Gemeinderat im Juni eine Entscheidung zu dem Thema, doch Ruhe ist deswegen noch lange nicht im Ort eingekehrt, wie ein Farbanschlag auf das Denkmal in der Seeanlage und die Botschaft "Nazis raus" zeigen. Die Tat ereignete sich mutmaßlich am späten Dienstagabend oder am Mittwoch.

Aufgefallen war der Vandalismus am Mittwochabend im Rahmen eines Pressetermins. Der Schondorfer Kreis für Kultur und Landschaftspflege hatte zur Einweihung der Wilhelm-Leibl-Gedenktafel eingeladen, die an der Weide nahe des Anlegestegs für die Dampfer angebracht wurde. Das Pfitzner-Denkmal steht nur wenige Meter entfernt. Bei dem Termin sagte Dorothee Mayer-Tasch, Vorsitzende des Vereins, unserer Redaktion, dass sie am Tag zuvor am Denkmal vorbeigelaufen und dieses da noch nicht beschmiert gewesen sei.

Es rumort in Schondorf wegen des Denkmals

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend darauf angesprochen, sagte Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne): "Es rumort im Ort." Er hatte bis dahin noch keine Kenntnis von der Attacke auf das Denkmal. In der Tat hat das Thema eine jahrelange und emotionale Vorgeschichte. So sprach sich beispielsweise in einer Umfrage eine deutliche Mehrheit der Anwohner und Anwohnerinnen der Pfitznerstraße gegen eine Umbenennung selbiger aus. Und sowohl unter den Bürgerinnen und Bürgern als auch unter den Gemeinderäten ist so mancher der Meinung, der Name Pfitzner solle ganz aus dem Ortsbild verschwinden, wie Debatten in der Vergangenheit zeigten.

Der Schondorfer Gemeinderat hat sich entschieden, das Pfitzner-Denkmal in der Seeanlage umzugestalten. Keine Mehrheit fand hingegen der Vorschlag, die nach dem Komponisten benannte Straße umzubenennen. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)





Im Juni diesen Jahres wurde dann schließlich im Gemeinderat in einem wahren Abstimmungsmarathon eine Entscheidung getroffen. Die Straße behält ihren Namen und das Denkmal solle umgestaltet und als Mahnmal begriffen werden. Rat Simon Springer (CSU) sprach sich dafür aus, den linken Teil des Denkmals mit dem Liedtext stehen zu lassen und den rechten Teil durch einen einordnenden Text zu ersetzen, was eine Mehrheit fand.

Schondorf ist mit dem Künstler im Gespräch

Das Bedarf der Zustimmung des Künstlers, der das Denkmal erschaffen hat. Bürgermeister Alexander Herrmann sagte auf Nachfrage zum aktuellen Stand: "Wir sind im Gespräch. Er hat gesagt, er macht sich Gedanken zu dem Thema und unterbreitet dann einen Vorschlag."

