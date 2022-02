Ammersee

Neue gastronomische Angebote starten in Dießen

Aysel Demirel erfüllt sich mit dem Café in der Mühlstraße in Dießen einen Traum.

Plus In der Mühlstraße erfüllt sich eine Juristin ihren Traum. Auf der Zielgeraden befinden sich die Arbeiten in der Bar „Ludwig“. Etwas Geduld ist noch bei einer anderen Location nötig.

Von Christian Mühlhause

In Dießen tut sich derzeit einiges in der Gastronomie. Während die einen gerade eröffnet haben, laufen bei einem anderen Projekt die Arbeiten auf Hochtouren, damit der Betrieb zeitnah starten kann. Bei einer weiteren Location ist hingegen noch etwas Geduld gefragt.

