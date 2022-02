Neue Parkplätze in Dießen: Die Mittwochsdisko ruft zum Widerstand auf

Die Mittwochsdisko lehnt den Parkplatzbau an der Rotter Straße in Dießen ab. Die kapitalismuskritische Gruppe sieht in der Marktgemeinde wichtigere Handlungsfelder.

Die „Mittwochsdisko“ aus Dießen übt sich nicht nur in Kapitalismuskritik, jetzt nimmt sie auch den vom Dießener Gemeinderat geplanten Ausbau der Parkflächen an der Rotter Straße ins Visier und warnt vor weiterer Umweltzerstörung.

Mit 16:5 Stimmen hatte der Gemeinderat am Montag beschlossen, den Parkplatz an der Rotter Straße ausbauen zu lassen. Diese Fläche dient schon seit vielen Jahren als gekiester und unbefestigter Parkplatz und soll jetzt geteerte Fahrwege und gepflasterte Parkplätze bekommen. Aus Sicht der „Mittwochsdisko“ ist es in der heutigen Zeit nicht nachvollziehbar, „für ein derartiges Projekt etwa 760.000 Euro zu verschwenden und zusätzliche Flächen zu versiegeln. Dieser Parkplatz ist bloß bei wenigen Kirchenkonzerte im Münster sowie beim Töpfermarkt ausgelastet“.

Sind in Dießen saubere Schuhe wichtiger als der Klimaschutz?

Es wäre besser das Geld für offene Jugendräume, soziale Treffpunkte und Kulturräume für alle auszugeben, an denen es in Dießen mangle. Wörtlich heißt es in einer Stellungnahme der „Mittwochsdisko“: „Die Mehrheit des Gemeinderats zeigt mit diesem Beschluss, dass sie saubere Schuhe dem Umwelt- und Klimaschutz vorzieht. Es ist ein Akt der Umweltzerstörung, eine solche Fläche zu versiegeln und es widerspricht dem Gebot einer Verkehrswende, weniger Parkplätze anzubieten.“

Der Dießener Gemeinderat genehmige damit zum dritten Mal diese Form der Umweltzerstörung in diesem Teil der Gemeinde. Die Mittwochsdisko verweist in diesem Zusammenhang auch auf den „ überdimensionierten Ausbau der Baumschule Wörlein mit ihrem großen und in der Regel ungenutzten Parkplatz“ sowie den Parkplatz der psychosomatischen Einrichtung im früheren Kloster. Die Mittwochsdisko fordere alle Einwohnerinnen und Einwohner auf, gegen „diese Fehlentscheidung zu protestieren und dabei vielfältige Formen zu nutzen“. (ak)

