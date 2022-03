Ammersee

07:01 Uhr

Neue Bahnen für Riederauer Stockschützen

Plus In Riederau gehen fünf neue Pflasterbahnen in Betrieb. Was die Anlage zu einer der modernsten in der Region macht.

Von Nicole Burk

Sie entspricht den neuesten Anforderungen, ist modern und trotzt (fast) jedem Wetter: Die neue Stockbahnanlage in Riederau. Warum sich die Stockschützen gegen einen Neubau entschieden haben, erklären sie im Ammersee Kurier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .