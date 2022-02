Ammersee

vor 39 Min.

Neuer Standort für die Container-Kita in Schondorf

Plus In Schondorf fehlen Betreuungsplätze. Der Interimsbau soll nun nicht mehr zentral gelegen sein, sondern im Außenbereich errichtet werden. So sieht der Zeitplan aus.

Von Oliver Wolff

Aus der Studie zur Bevölkerungsentwicklung aus dem Jahr 2019, die die Gemeinde Schondorf in Auftrag gegeben hat, ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Eine Kinderkrippe mit Hort wird auf dem Prix-Gelände neu gebaut, aber mit einer Fertigstellung ist frühestens im Jahr 2025 zu rechnen. Eine Interimslösung muss her (AK berichtete). Nun ist klar: Die Container-Kita wird nicht wie ursprünglich gedacht in der Ringstraße nahe des Bahnhofs errichtet werden, sondern an einem Standort im Außenbereich. Dieser bringt Vor- und Nachteile mit sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen