Ammersee

vor 17 Min.

Neues hochmodernes Fahrzeug für die Echinger Feuerwehr

Laut Ingenieurbüro sei ein Fahrzeug in diesem Umfang bislang noch nie ausgeschrieben worden.

Plus Die Feuerwehr in Eching am Ammersee erhält ein neues Neues HLF 20. Der Gemeinderat gibt dafür grünes Licht. Wie teuer das moderne Fahrzeug werden wird.

Von Nicole Burk

Bereits im März 2021 bewilligte der Echinger Gemeinderat den Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs vom Typ HLF 20. Nun wurde im Gemeinderat das Ergebnis der Ausschreibung bekannt gegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen