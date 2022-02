Neues Leben am Heiligen Berg

Plus Weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen zeichnen sich ab. Warum sich Gastronomie, Kultur und Besucher rund um das Kloster Andechs auf den März freuen dürfen.

Der März ist der Monat der Hoffnung: Weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen zeichnen sich ab, es ist gar von einem „Freedom Day“ am 20. März die Rede. Wie genau diese neue Freiheit aussehen wird und in welchen Bereichen weiterhin Beschränkungen notwendig sind, um der Pandemie Herr zu werden und vor allem zu bleiben, werden Vertreter von Bund und Länder noch zu erörtern haben – fest steht jedoch: Gastronomie und Kultur dürfen aufatmen.