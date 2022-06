Ammersee

vor 20 Min.

Nicht jede Pfingstwallfahrt findet dieses Jahr statt

Während von Dießen aus rund 90 Gläubige an der Pfingstwallfahrt zum Kloster Andechs teilnahmen, musste der traditionelle Bittgang von Lamerdingen aus mangels Interesse abgesagt werden.

Plus Nach der Corona-Pause besteht heuer wieder die Möglichkeit, an Bittgängen zum Kloster Andechs teilzunehmen. In Unterfinning aber wartet Barbara Donner vergeblich auf die Gläubigen.

Von Gerald Modlinger und Volker Bippus

Auch wenn sich heuer wieder viele Wallfahrergruppen auf den Weg zum Heiligen Berg nach Andechs machten, nicht überall konnte wieder an die Zeit vor Corona angeknüpft werden. Auf der Strecke blieb heuer zum Beispiel der Andechs-Bittgang aus Lamerdingen.

