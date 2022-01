Nistkästen: Im Dießener Schacky-Park ist noch Wohnraum frei

Plus Im Schacky-Park in Dießen bieten sich gute Lebensbedingungen für Höhlen- und Nischenbrüter. Deshalb sucht der Förderverein Paten für weitere Nistkästen.

Bei vielen Vogelarten herrscht Wohnungsnot. Der Förderverein Schacky-Park in Dießen möchte etwas für die Artenvielfalt tun und sucht deshalb Paten für Nistkästen. 20 Kästen für Höhlen- und Nischenbrüter wurden bereits im vergangenen Jahr angeschafft und im Park angebracht. Joachim Strobel und Sven Ott vom „Projekt Artenvielfalt“ aus Großweil schauten nun nach, ob und von wem die Kästen angenommen wurden.