Öffentlichen Plätzen in Dießen fehlt es an Wertschätzung

Plus Lebhaft wird beim Grünen Forum in Dießen über die Frage diskutiert, wie sich die Marktgemeinde weiterentwickeln soll. Warum dem Ort eine Tiny-Haus-Siedlung gut zu Gesicht stehen würde.

Wie soll sich Dießen weiterentwickeln? Welche Ideen gibt es dazu? Wie kann Dießen moderat wachsen und trotzdem seine Besonderheit beibehalten? Mit diesen Fragen setzte sich ein Online-Forum der Grünen unter der Überschrift „Leben, Wohnen, Bauen in Dießen“ auseinander, das von der Gemeinderätin Gabriele Übler moderiert wurde. Übler vertritt die Grünen auch im Bau- und Umweltausschuss. Beim nächsten Grünen-Forum soll die Mobilität in Dießen im Mittelpunkt stehen.