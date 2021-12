Ohne Termin: Weiterer Sonderimpftag in Dießen mit Moderna

Die Marktgemeinde Dießen am Ammersee bietet erneut ein kommunal organisierte Impfung an. Anmelden muss man sich nicht.

Die Marktgemeinde Dießen am Ammersee bietet am Mittwoch, 29.12.2021 einen weiteren kommunalen Impftag im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen zwingend ihren Personalausweis, eine FFP2-Maske und den Impfpass sowie die Versichertenkarte zum Impftermin mitbringen, wie die Gemeinde berichtet.

Impftag mit Moderna in Dießen: Anmeldung nicht erforderlich

Die Öffnungszeiten sind von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Unter der medizinisch fachkundigen Leitung von Dr. med. Rainer Bachmann und Dr. med. Willi Osman-Günther werden an diesen Tagen Impfungen mit dem Impfstoff Moderna vorgenommen. Geimpft werden dabei jedoch ausschließlich Personen über 30 Jahre. Das Impfteam kann Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vornehmen. Fragen dazu können im ärztlichen Aufklärungsgespräch besprochen werden. (ak)

