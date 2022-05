Ammersee

Orff und vier weitere Komponisten in Andechs

Die Sopranistin Lydia Teuscher singt sowohl beim Jubiläumsfestival am Pfingstwochenende in Andechs wie auch beim Orff Festival Andechs-Ammersee Ende Juli. Der belarussische Dirigent Vitali Alekseenok wird die „Bernauerin“ dirigieren.

Plus Nach der Corona-Zwangspause wird der Florianstadel in Andechs wieder bespielt. Am Pfingstwochenende findet ein Kammermusik-Jubiläumsfestival statt.

Von Gerald Modlinger

Auch das Konzertgeschehen auf den Heiligen Berg in Andechs war durch die Corona-Pandemie arg gebeutelt. Doch Veranstalter Florian Zwipf-Zaharia lässt sich nicht unterkriegen. Über das Pfingstwochenende findet im Florianstadel das kammermusikalische Jubiläumsfestival 2022 statt und kurzfristig stellt Zwipf-Zaharia auch das Orff Festival, das im vergangenen Jahr ebenfalls ausfallen musste, auf die Beine. Es soll vom 28. bis 31. Juli im Andechser Florianstadel über die Bühne gehen.

