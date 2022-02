Ammersee

Pähl: Brücke an der Kremsstraße durch Hochwasser beschädigt

Muss an der Brücke in der Pähler Kremsstraße was gemacht werden? Diese Frage kam in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf.

Plus Deutliche Schaden an der Brücke an der Kremsstraße in Pähl. Welche Themen noch in der Gemeinderatssitzung besprochen werden.

Von Alfred Schubert

Die Brücke an der Kremsstraße hat laut Claudia Klafs beim Hochwasser im vergangenen Jahr deutlich Schaden genommen. Sie sei jetzt in einem „grusligen“ Zustand, sagte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pähl. Die Verwaltung wird sich laut Bürgermeister Werner Grünbauer der Sache annehmen.

