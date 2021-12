Pähl: Bürgerbegehren gegen Rathausneubau gestartet

Gegen den geplanten Rathausneubau in Pähl läuft jetzt ein Bürgerbegehren. Das Millionenprojekt ist in der Gemeinde umstritten.

Es ist eines der umstrittenen Themen in Pähl: der geplante Rathausneubau am Ortsrand, für den eine hohe Millionensumme veranschlagt wird. Um einen solchen Neubau zu verhindern, haben sich die beiden Pähler Bürger Wolfgang Z. Keller und Dieter Scheithauer zusammengeschlossen und das Bürgerbegehren „Kein Rathausneubau in Pähl“ gestartet.

Innerhalb kürzester Zeit lagen nach Angaben der beiden Initiatoren weit mehr als die benötigten Unterschriften vor. Laut Gesetz müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten ein Bürgerbegehren unterstützen, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt. „Wir haben 339 Unterschriften zusammenbekommen, und das in nur vier Tagen“, freut sich Dieter Scheithauer.

In nur vier Tagen über 300 Unterschriften gesammelt

„Uns ist es ein Anliegen“, ergänzt Wolfgang Z. Keller, „dass die Bevölkerung an einem solchen Großprojekt beteiligt wird. Die Pähler Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden können, ob sie ein neues Rathaus wünschen – oder ihnen andere Projekte für die Zukunft des Ortes wichtiger sind.“ (ak)

