Pähler Rathaus: Termin für Bürgerentscheid steht fest

Das Bürgerbegehren in Pähl erfüllt alle Voraussetzungen. Bald können die Wahlberechtigten über den Bau eines neuen Rathauses abstimmen.

Am Sonntag, 13. März 2022, können die Pähler Bürger darüber entscheiden, ob ein neues Rathaus gebaut wird oder nicht. Diesen Tag hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig für den Bürgerentscheid festgesetzt.

Zuvor hatte der Gemeinderat ebenfalls einstimmig beschlossen, das Bürgerbegehren „Kein Rathausneubau in Pähl“ anzunehmen, was laut Bürgermeister Werner Grünbauer nur eine Formalität war. Das Bürgerbegehren weise keine formalen Fehler auf und die Anzahl der Unterschriften von Unterstützern sei ausreichend. (as)

