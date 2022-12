Wie geht es mit dem Pähler Rathaus nach dem Bürgerentscheid weiter?

Plus Nachdem die Bürger im März den Neubau des Rathauses abgelehnt haben, hat die Gemeinde Pähl jetzt neue Probleme. Der Zustand des Rathauses ist eines davon.

Eigentlich hatte der Pähler Gemeinderat schon die Lösung von drei Problemen beschlossen. Mit dem Neubau eines Rathauses auf einer gemeindeeigenen Fläche neben der kleinen Schule sollten brauchbare Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter der Verwaltung geschaffen werden. Nach dem Umzug in das neue Haus wäre das jetzige Rathaus leer gestanden und hätte so für seine künftige Nutzung als Erweiterung des Schulhauses umgebaut werden können. Doch bei einem Bürgerentscheid im März wurde der Rathaus-Neubau abgelehnt. Jetzt ist es im Gemeinderat darum gegangen, wie bei Rathaus und Schule weiterverfahren werden kann.