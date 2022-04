Parkplatz-Bürgerbegehren in Dießen: So ist der aktuelle Stand

Die Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung macht weiter mobil gegen den Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße. Sind bis Ostern genügend Unterschriften gesammelt?

Bis Ostern könnte der Sack zu sein: Für das Bürgerbegehren gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße in Dießen sind in den vergangenen Tagen bereits mehr als 900 Unterschriften gesammelt worden. Bis Ostern will die Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung ihr Ziel von 1200 Unterschriften erreicht haben, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit dieser Zahl an Unterschriften sieht man sich auf der sicheren Seite das notwendige Quorum für einen Bürgerentscheid zu erreichen, weil damit zu rechnen sei, dass einige Unterschriften von der Gemeinde für ungültig erklärt werden.

Unterstützerinnen und Unterstützer werden gebeten, die Unterschriftslisten am Briefkasten der Klimalobby in der Mühlstraße 25 in Dießen oder bei den Vertreterinnen und den Vertreter des Bürgerbegehrens, Solveig Grundler, Irmgard Gebertshammer, Lea Schürer oder Peter Bierl abzugeben.

Die Bürgerinitiative appelliert an den Gemeinderat, den Parkplatz-Ausbau zu stoppen

Am Gründonnerstag, 14. April, werden vor der Sparkasse in Dießen von 14 bis 16 Uhr ebenfalls Unterschriften gesammelt und es können dort Listen abgegeben werden. „Wir sind sehr zuversichtlich, 1200 Unterschriften bis Ostern zu erreichen, sodass ein Bürgerentscheid stattfinden muss. Darum appellieren wir an die Bürgermeisterin und den Gemeinderat, das Projekt zu stoppen und den Beschluss zum Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße aufzuheben“, heißt es in der Mitteilung der Bürgerinitiative weiter.

Die Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung ist ein Bündnis aus Bund Naturschutz, Heimatverein, Jugendbeirat, Klimalobby und Mittwochsdisko, die einen Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße für geschätzt 760.000 Euro verhindern will. Der Parkplatz tue im gekiesten Zustand seinen Dienst, ein Ausbau sei überflüssig, verbrauche obendrein Energie und Rohstoffe, versiegle den Boden und schade damit dem Mikroklima, so die Bürgerinitiative. (ak)

Lesen Sie dazu auch