Paul Blinia aus Dießen erhält in Schladming Verdienstabzeichen in Gold

Den Dießener Soldaten- und Reservistenverein verbindet seit 20 Jahren eine enge Freundschaft mit dem Kameradschaftsbund Schladming. Einem Dießener wird eine besondere Ehre zuteil.

Vor 20 Jahren gründeten der Obmann des österreichischen Kameradschaftsbunds (ÖKB) Schladming, Manfred Moser, und der Vorsitzende des Soldaten- und Reservistenvereins Dießen, Kurt Ziese, einen Freundschaftsbund. Einer Einladung zum traditionellen Jahresfest des ÖKB Schladming folgend, fuhren Kurt Ziese, Paul Blinia und Gerd Beyer vor wenigen Tagen nach Schladming.

Dieses Jahrfest findet zum Gedenken an die Gefallenen, Toten und Vermissten der Weltkriege statt und ist hierzulande mit dem Volkstrauertag vergleichbar. Unter großer Teilnahme der Bevölkerung und vieler Ehrengäste wurden nach einem Festgottesdienst Kränze am Kriegerdenkmal niedergelegt und an die Erhaltung von Frieden und Freiheit erinnert.

Freundschaft soll erhalten bleiben

Unter den Klängen einer Musikkapelle beendete die Nationalhymne, die mit Begeisterung von den Anwesenden mitgesungen wurde, den offiziellen Teil. Beim anschließenden Empfang wurde Paul Blinia mit dem Verdienstabzeichen in Gold des ÖKB Schladming geehrt, außerdem wurde betont, dass man diese Freundschaft auch in Zukunft erhalten will. (AK)