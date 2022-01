Personalkarussell kommt Gemeinde Dießen teuer zu stehen

Plus Die Stellenausschreibungen der Marktgemeinde Dießen gehen ins Geld. Eine wichtige Position ist weiter unbesetzt.

Für die Haushaltsstelle „Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen und Inserate“ hat die Marktgemeinde Dießen im vergangenen Jahr 46.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt benötigt. Der Gemeinderat hatte nun darüber zu entscheiden, ob er diese überplanmäßigen Ausgaben im Nachhinein genehmigt.