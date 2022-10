Personalmangel: Hallenbad in Weilheim wird ganz geschlossen

Personalmangel in Verbindung mit mehreren Krankheitsfällen führt dazu, dass das Weilheimer Hallenbad in den kommenden zwei Wochen ganz gesperrt wird.

Jetzt wird es eng für Wasserratten in Weilheim: Denn das Hallenbad in Weilheim muss in den kommenden zwei Wochen für den öffentlichen Badebetrieb ganz gesperrt werden - also auch an den Wochenenden. Das teilt das Landratsamt Weilheim-Schongau mit. "Aufgrund personeller Unterbesetzung in Verbindung mit mehreren Krankheitsfällen kann die Beaufsichtigung des öffentlichen Badebetriebs aktuell nicht mehr gewährleistet werden", heißt es in der Pressemitteilung. Die Schließung gilt bereits ab Freitag, 14. Oktober.

Unter der Woche ist schon länger kein Badebetrieb mehr möglich

Der öffentliche Badebetrieb unter der Woche kann nach Angaben des Landratsamts bereits seit einigen Wochen aus Personalmangel nicht mehr angeboten werden. Schulschwimmen, Vereinsschwimmen und Kurse finden jedoch nach Angaben des Landratsamts weiterhin statt wie gewohnt, da diese Gruppen eine eigene Aufsicht stellen. Voraussichtlich ab Freitag, 28. Oktober, soll das Hallenbad auch für den öffentlichen Badebetrieb wieder öffnen. Der öffentliche Badebetrieb soll dann wieder freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr sowie sonntags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr möglich sein. (AK)

