Pferd macht sich in Stegen selbstständig und stößt mit Auto zusammen

Schreck für ein Mädchen und seine Mutter: Ihr Pferd bricht aus und kollidiert in Stegen mit einem geparkten Auto.

Am Sonntagnachmittag ist in Stegen ein freilaufendes Pferd mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei Herrsching zum Hergang berichtet, machte eine achtjährige Reiterin in Begleitung Ihrer Mutter mit ihrem Pferd einen Ausritt in der Nähe des Badegeländes, als es zu dem Unfall kam.

Plötzlich und aus unerklärlichen Gründen warf das Pferd die junge Reiterin ab und galoppierte auf einen auf dem Badegelände abgestellten Pkw zu. Kurz vor dem Fahrzeug versuchte das Tier zwar noch abzubremsen, rutschte jedoch aufgrund des feuchten Untergrundes gegen die Front des Autos. Die abgeworfene Reiterin und auch das Pferd blieben unverletzt und benötigten keine ärztliche Versorgung. Durch den Kontakt zwischen Pkw und Pferd entstand an dem Fahrzeug ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (ak)

Lesen Sie dazu auch