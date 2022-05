Pflaster in den Seeanlagen: So geht es nicht

Plus Den Dießener Gemeinderat reden lassen, dann aber andere Fakten schaffen. So kann es bei Umgestaltung der Seeanlagen nicht laufen, meint Gerald Modlinger zum aktuellen Streit ums Pflaster.

Das Hin und Her um das neue Pflaster in den Dießener Seeanlagen ist skandalös – auch deswegen, weil der Gemeinderat bei diesem Vorhaben nicht zum ersten Mal vor vollendete Tatsachen gestellt wird, die der Beschlusslage widersprechen. Bei den gefällten Bäumen am Ufer verhielt es sich nämlich genauso: Man ließ den Gemeinderat zwar reden, danach wurden aber genau gegenteilige Fakten geschaffen. Auch bei der Pflasterfrage belastete man sich offenbar nicht allzu sehr mit dem tatsächlichen Auftrag des Gremiums und schrieb ganz andere Steine aus.

