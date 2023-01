Piranhas im Ammersee? Der Heimat- und Trachtenverein Weilheim klärt auf

Der Weilheimer Heimat- und Trachtenverein zeigt die Boulevardkomödie "Ammersee Piranhas" im Weilheimer Stadttheater. Auch der Ammersee Kurier spielt dabei eine Rolle.

Süßwasser-Piranhas im Ammersee? Das gibt es doch nicht, oder doch? Und was hat der Ammersee Kurier damit zu tun? Wer Antworten auf diese Frage finden möchte, sollte sich eine der Vorstellungen des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim im Weilheimer Stadttheater nicht entgehen lassen. "Ammersee Piranhas" heißt die Boulevardkomödie, die unter der Regie von Michael K. Albrecht in den nächsten Tagen zu sehen sein wird.

Traumgrundstück am Ammersee – Sommeridylle – Ruhe und Entspannung – alles könnte so schön sein, wäre da nicht die angrenzende Badewiese, welche die Familie Pichler leichtfertig an die Gemeinde verkauft hat. Plärrende Kinder, nächtliches Baden, lautstarkes Grillen, ununterbrochene Party Area für Jugendliche. Ruhelos wackelt Edmund Tag und Nacht auf und ab – bis ihm der Kragen platzt und er einem Kind androht, dass es im Ammersee von Piranhas gefressen werde würde, wenn es so weiter schreit.

Verstrickung von Missverständnissen und Badeverbot

Das glaubt ja wohl kein Mensch, oder? Und dennoch bricht eine Welle der Panik aus. Ungewollt schlittert Familie Pichler in eine nicht aufhören wollende Verstrickung der Missverständnisse, welche nebst Badeverbot allerdings wieder zur gewünschten Ruhe führen. Bis ein toter Piranha und seine Folgen die Ruhe unerträglich werden lässt.

Die Boulevardkomödie in drei Akten von Andreas Keßner wird im Stadttheater Weilheim aufgeführt. Regie führt Michael K. Albrecht, die Schauspielerinnen und Schauspieler sind Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim. Nach zweijähriger Corona-Pause geht es für das Ensemble endlich wieder los.

Gespielt wird am Freitag, 13., Samstag, 14. und Sonntag, 15. Januar sowie am Freitag, 20., Samstag, 21. und Sonntag, 22. Januar. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr sowie an den beiden Sonntagen um 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Lesbar in Weilheim. (AZ)