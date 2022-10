Ammersee

18:01 Uhr

Planungen für Feste in Schondorfer Seeanlage kollidieren

Plus Das bayerisch-italienische Fest in Schondorf kommt gut an. Ein Gastronom möchte im nächsten Jahr daran anknüpfen. Doch es laufen auch schon andere Planungen in der Richtung.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Das Italienisch-bayerische Fest in Schondorf Ende Juli, mit dem die Städtepartnerschaft der Ammerseegemeinde mit Boves gefeiert wurde, kam gut an. Deswegen regte ein Gastronom bei Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne), es könne doch jedes Jahr ein Seefest in der Seeanlage stattfinden. Mit dem Thema beschäftigte sich nun der Gemeinderat und es zeigte sich, dass es zu dem Thema auch von anderer Seite noch Planungen gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen