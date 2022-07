Pokal: Raisting siegt souverän, Dießen hat Mühe

Dießen und Raisting sind im Toto-Pokal Zugspitze eine Runde weiter. Während der SVR locker gewinnt, muss Dießen sehr lange um den Verbleib im Wettbewerb zittern.

Der MTV Dießen und der SV Raisting sind in die dritte Runde des Toto-Pokals im Fußballkreis Zugspitze eingezogen. Während der SVR die Aufgaben in Seestall locker löste, musste der MTV sehr lange ums Weiterkommen kämpfen.

Beim FC Seestall (B-Klasse) setzte sich Raisting, das wie schon in der Runde zuvor beim 3:0 in Haunshofen mit der zweiten Mannschaft antrat, mit 6:0 durch. Für die von Roland Perchtold trainierte junge Mannschaft trafen Alexander Schappele (11.), zweimal Ben Thiele (15., 61.) und Majid Hassan (47., 51.) sowie Samuel Nicolaisen (62.).

Dießen hat im Elfmeterschießen die besseren Nerven

Wesentlich spannender machte es der MTV Dießen, der in der ersten Runde noch ein Freilos hatte. Der Aufsteiger in die Kreisklasse gewann beim A-Klassisten SV Herzogsägmühle mit 6:4 nach Elfmeterschießen. Der MTV erwischte zunächst einen guten Start. Sascha König (26.) und Sebastian Wölk (29.) sorgten mit ihrem Doppelpack für eine 2:0 Führung der Gäste. Waheed Eshagh (42.) und Charles Kiddu (80.) glichen für die Gastgeber dann aber noch aus. Im Elfmeterschießen zielten die Dießener dann besser. Max Schartl König, Christian Rid und Ludwig Schranner trafen vom Punkt und machten das Weiterkommen perfekt.

Dießen trifft im Pokal auf Weil oder Penzing

Die Dießener treffen nun am Mittwoch (18.45 Uhr) auf den Sieger der Partie FC Weil gegen den FC Penzing. Die Raistinger müssen beim TSV Rott ran, die in der vergangenen Saison über den Aufstieg in die Kreisklasse jubeln konnten.

Lesen Sie dazu auch