Polizei sucht nach Fahrrad-Unfall in Dießen Zeugen

Ein siebenjähriger Bub prallt in Dießen mit seinem Fahrrad gegen ein Auto. Dessen Fahrer fährt nach dem Unfall einfach weiter.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in Dießen ist ein siebenjähriger Bub leicht verletzt wurden. Der Fahrer des an dem Unfall beteiligten Autos fuhr nach dem Unfall einfach weiter, meldet die Dießener Polizei, die um Zeugenhinweise bittet.

Wie es im Polizeibericht heißt, befuhr der Siebenjährige mit seinem Fahrrad die Neudießener Straße in Richtung Lachener Straße und benutzte den dortigen linksseitigen Gehweg. Als er am Norma-Parkplatz vorbeifuhr, fuhr aus dem Parkplatz ein Pkw. Der Bub prallte gegen den Pkw und stürzte. Der Pkw fuhr einfach weiter.

Die Schwester beobachtet den Unfall in der Neudießener Straße

Der Unfall wurde von seiner 14-jährigen Schwester beobachtet. Allerdings konnten die beiden Kinder keine genauen Angaben zum Fahrzeug machen. Es handelt sich vermutlich um ein graues oder braunes Fahrzeug, der Fahrer war etwa 70 Jahre alt, so die Polizei. Eventuell könnte laut der Kinder die Fahrerin eines roten Pkw den Unfall beobachtet haben. Der Siebenjährige erlitt leichte Prellungen und Schürfwunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dießen, Telefon 08807/92110, zu melden. (ak)

Lesen Sie dazu auch