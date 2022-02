Polizei sucht Zeugen: Fahrradfahrerin in Herrsching angefahren und geflohen

Ein unbekannter Autofahrer fährt eine Radfahrerin an und flüchtet. Das Opfer liegt im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Mittwoch, 9. Februar, hat sich in Herrsching gegen 6.50 Uhr im Bereich Mitterweg/Arzbergerstraße ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde eine 41-jährige Fahrradfahrerin in einer Linkskurve von einem unbekannten Fahrzeug seitlich angefahren und stürzte daraufhin. Dabei zog sie sich diverse Prellungen zu.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Herrsching am Ammersee

Laut Polizeibericht befindet sich das Opfer zurzeit im Krankenhaus in ärztlicher Behandlung. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr unvermittelt weiter und flüchtete. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie einer fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch unter der 08152/9302-0 zu melden. (ak)

