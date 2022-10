Polizei warnt: Serie von Schockanrufen in der Region Ammersee

Immer wieder fordern Betrüger über sogenannte Schockanrufe Geld. Die Täter sind derzeit in Dießen, Schondorf und Greifenberg aktiv.

Am Donnerstag kam es im Laufe des Nachmittags in den Greifenberg, Schondorf und Dießen zu einer Reihe von sogenannten Schockanrufen. Wie die Polizei mitteilt, gaben dabei Kriminelle am Telefon vor, der Sohn oder die Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und diese kämen nur durch Zahlung einer Kaution aus der Haft.

Angerufene fallen nicht auf kriminelle Masche herein

In allen der Polizei angezeigten Fällen blieb es beim Versuch, weil die Angerufenen die Masche durchschauten und die Anrufe beendeten. (AK)