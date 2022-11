Ammersee

vor 22 Min.

Prix-Gelände: Hitzige Diskussion im Schondorfer Gemeinderat

Plus Mehreren Ratsmitgliedern brennen die Vorgänge auf dem Prix-Gelände in Schondorf auf den Nägeln. Von Insiderwissen, Verleumdung, und Imageschaden fürs Dorf ist die Rede.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Dass zwei Kinder von Bürgermeister Alexander Herrmann den Zuschlag für vergünstigte Wohnungen auf dem Prix-Gelände bekommen haben und eines die Wohnung zwischenzeitlich vermieten wollte, statt einzuziehen, wird seit Wochen in Schondorf emotional diskutiert. Bereits in der Oktobersitzung des Gemeinderats hatte Wolfgang Schraml (FWS) gefordert, dass das Thema behandelt werden müsse, was abgelehnt wurde. Zwar findet am Dienstag, 15. November, eine Sondersitzung zu dem Thema statt, so lange wollten einige Räte aber nicht warten. Am Mittwochabend kam es zu einer hitzigen Debatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen