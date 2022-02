Ammersee

vor 38 Min.

Prix-Gelände in Schondorf: Fast alle Wohnungen sind vergeben

Plus Das neue Wohnquartier in Schondorf nimmt Formen an. Jetzt hat der Innenausbau begonnen. Warum es inzwischen noch attraktiver ist, am Ammersee zu wohnen.

Von Manuela Schmid

Auf dem Prix-Gelände in Schondorf hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan: Die Errichtung des neuen Wohnquartiers ist weit fortgeschritten. Bis September sollen die ersten Wohnungen bezogen werden können. Auf dem Areal entstehen mitten im Dorf 75 neue Wohneinheiten – davon 59 Wohnungen und 16 Reihenhäuser. In den Mehrfamilienhäusern wurden die Fenster eingebaut, und auch die Arbeiten für den Innenausbau haben begonnen. Die Reihenhäuser befinden sich ebenfalls schon in der Innenausbau-Phase.

