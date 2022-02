Ammersee

18:06 Uhr

Probleme am Bahnhof: Der Dießener Jugendbeirat wird aktiv

Plus Im Dießener Gemeinderat wird über Sicherheitsdienst und Videoüberwachung für Bahnhof und Seeanlagen diskutiert. Der Jugendbeirat sieht darin keinen Lösungsansatz. Jugendreferent Frank Fastl macht einen konkreten Vorschlag.

Von Gerald Modlinger

Die Debatte um die Jugendlichen, die sich vor allem an den Wochenenden abends am Dießener Bahnhof versammeln, setzt sich fort. Am Sonntag veröffentlichte der Jugendbeirat dazu eine Stellungnahme. Ein möglicher Lösungsansatz wurde am Abend in der zweiten Runde der Haushaltsberatung im Finanzausschuss von Jugendreferent Frank Fastl ( Freie Wähler) zur Sprache gebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

