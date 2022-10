Ammersee

Planungen für einen Bike-Park werden in Utting vorgestellt

Ein Bike-Park soll in Utting entstehen. In Größe, Form und Art könnte dieser ähnlich aussehen wie die Anlage in Litzendorf (Kreis Bamberg), informierte der Planer im Gemeinderat.

Plus Jugendliche aus Utting wünschen sich einen Bike-Park. Wie der aussehen könnte und mit welchen Kosten die Gemeinde rechnen muss, darum geht es in der Gemeinderatssitzung.

Vor dem Austoben kommt erst mal das Hinsetzen und Zuhören, so war es zumindest bei den Jugendlichen und ihren Eltern, die die Gemeinderatssitzung in Utting verfolgten, in der es um die Frage ging, wo und in welcher Form ein Bike-Park im Ort entstehen könnte. Präsentiert wurde das Konzept von Robin Specht von der Firma Radquartier aus Rehau (Landkreis Hof). Angesprochen wurden in der Sitzung auch die Kosten und die Frage, wer für die geplante Anlage die Verantwortung trägt.

