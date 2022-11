Radfahrer wird in Weilheim von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ohne Helm und ohne Licht ist ein 28-Jähriger am Freitagabend in Weilheim mit seinem Fahrrad unterwegs. Ein 78-jähriger Autofahrer übersieht ihn. Es kommt zum Zusammenstoß, der Radfahrer wird schwer verletzt.

Am Freitagabend um 17.50 Uhr überquerte ein 28-jähriger Peißenberger mit seinem Fahrrad die Lohgasse in Weilheim auf Höhe des Supermarktes von Nord nach Süd. Dabei übersah er nach Angaben der Polizeiinspektion in Weilheim einen stadteinwärts auf der Lohgasse fahrenden Pkw, der von einem 78-jährigen Weilheimer gelenkt wurde.

Ohne Helm und ohne Licht unterwegs

Der Pkw erfasste den Radfahrer, der ohne Helm und Licht unterwegs war. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der Fahrradfahrer relativ schwer, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (AK)

