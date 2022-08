Radom Raisting: Fast alles ist denkbar - auch Fußballspiele

Plus Der Geschäftsführer der Radom Raisting GmbH, René Jakob, stellt seine Pläne für die Zukunft des Technik-Denkmals vor: Es soll ein „Erlebnis Radom“ werden, in dem fast nichts unmöglich scheint.

Die Pläne für die Zukunft des Raistinger Radoms werden jetzt konkret. In der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistags stellte der Geschäftsführer der „Radom Raisting GmbH“ René Jakob das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie vor.