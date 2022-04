Rätselhafter Fund in Dießen: Jetzt werden Zeitzeugen gesucht

Flaggenfund in Dießen In Dießen wurde eine rund 4,5 Meter lange (Friedens?)-Fahne gefunden. Jetzt werden Zeitzeugen gesucht um zu klären, ob es einen Zusammenhang mit dem Einzug der amerikanischen Truppen in Dießen am Sonntag, 29. April 1945 gibt.

Foto: Marktgemeinde Die�en/petra Freund