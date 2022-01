Raisting: Auto durchbricht Gartenzaun und stößt gegen Hauswand

Kurioser Unfall in Raisting: Eine Autofahrerin stößt mit einem anderen Wagen zusammen, kommt von der Straße ab und kommt erst an einer Hauswand zum stehen.

Einen etwas kuriosen Verlauf hat am Mittwoch in Raisting ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos genommen, an dessen Ende jedoch niemand verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wollte kurz nach 13 Uhr ein Raistinger aus der Straße Am Sportplatz nach rechts auf die Pähler Straße einbiegen. Dabei übersah er aber eine von links kommende Autofahrerin.

Totalschaden am Wagen: Auto durchbricht Zaun und fährt gegen Hauswand

Aufgrund des Anstoßes kam die Raistingerin nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam erst an der Hausecke eines dort befindlichen Anwesens zum Stehen. An dem Wagen der Frau entstand dabei Totalschaden, so dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt schätzt die Polizei dem Sachschaden auf etwa 6.000 Euro. (ak)

