Raisting: Letzte Ruhe in der Natur statt im Friedhof

Plus Das klassische Grab bekommt in Raisting Konkurrenz. Nun behandelt der Gemeinderat das Thema Bestattungen. Welche Ideen es gibt.

Anlass für eine ausführliche Diskussion über den Friedhof war jetzt im Raistinger Gemeinderat das Unkraut, das auf den Kieswegen zwischen den Gräbern wächst. Es gab Klagen wegen der Pflanzen, die aus den Kieswegen sprießen. Laut Christoph Adolphs haben aber nicht alle Friedhofsbesucher ein Problem damit: „Die einen stört’s, die anderen nicht.“