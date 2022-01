Ammersee

vor 17 Min.

Raisting: Wie Bürgermeister Martin Höck das Bauen voranbringen will

Die Schaffung von Wohnraum in der Ortsmitte für „Soziales Wohnen“ (oben) sowie am Hartweg werden 2022 Bürgermeister und Gemeinderat in Raisting weiter beschäftigen.

Plus Corona, Wohnungsbau und das Radom: Der Raistinger Bürgermeister Martin Höck ist fast zufrieden mit dem abgelaufenen Jahr 2021. Für 2022 ist Großes geplant.

Von Alfred Schubert

„ Corona“ ist das Erste, was Martin Höck bei der Frage nach seinem Rückblick auf 2021 spontan einfällt: „Die Pandemie hat uns am meisten beschäftigt.“ Trotz aller Probleme sieht der Bürgermeister mit der „positiven Grundeinstellung“ – „positiv gestimmt muss man als Bürgermeister sein, das ist eine notwendige Voraussetzung, nur so kann man was machen“, sagt Höck, – in diesem Bereich auch etwas Gutes. Die Organisation der Impfungen im Pfarr- und Gemeindezentrum in Pähl hätte gezeigt, wie die Gesellschaft zusammenhält. Diese Aktionen seien „hervorragend organisiert“ gewesen und von den Bürgern „sehr gut angenommen“ worden.

